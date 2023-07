É isto que está consumindo a internet e deixando o seu celular lento (poucos sabem)

Atualmente, ter acesso à internet é essencial para realizar uma série de ações cotidianas, como conferir uma rota, fazer uma pesquisa ou então uma transferência bancária. Então, receber a mensagem de que acabou os dados móveis pode até gerar certo desespero.

Porém, ao mesmo passo, tantos serviços serem digitais faz com que seja difícil evitar o uso da internet. Ainda assim, há algumas formas de consumir dados de forma mais consciente.

Aplicativos como Instagram e YouTube são altos consumidores de dados móveis, já que são cheios de imagens e vídeos, assim como jogos online. Tais aplicativos não só gastam dados durante o uso, como também em segundo plano.

Portanto, se você abrir o jogo mas deixar de fechá-lo, mantendo a aba aberta, sua internet está sendo consumida! Para evitar que isso aconteça, basta acessar as permissões de cada aplicativo e desativar a atividade em segundo plano.

Em sistemas Android, acesse “configurações”, e selecione “Dados móveis”. Então, em “Uso de dados”, desabilite os apps que mais gastam internet.

Nos iPhones, vá em “Ajustes” e depois “Geral”. Selecione “Atualização em 2º plano” e desative os aplicativos que deseja.

O WhatsApp é outro app que lidera a lista de maiores consumidores. Uma forma simples de economizar é acessando as configurações do aplicativo, clicando nas três bolinhas do canto direito superior.

Em seguida, vá em “Dados e Armazenamento”, depois “Download Automático. Selecione “Quando utilizar a rede de dados” e desmarque áudios, fotos e vídeos. Com isso, será preciso baixar cada arquivo, promovendo o consumo mais consciente.

Por fim, deixe para baixar aplicativos, documentos e mais quando tiver acesso à uma rede Wi-Fi. Para evitar que os downloads aconteçam sem querer, basta desabilitar atualizações automáticas no Playstore, para Androids, e no iTunes e App Store, para usuários do iOS.