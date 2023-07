Funcionária grávida é ameaçada com arma durante assalto em farmácia de Goiânia

Uma atendente grávida e outra funcionária de uma drogaria viveram momentos de verdadeiro terror no último sábado (15), após um homem invadir e assaltar o estabelecimento. O caso aconteceu no bairro Jardim América, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso teve início por volta das 20h, quando o rapaz, que vestia usava uma calça jeans e um blusão branco, adentrou o espaço e começou a planejar o assalto.

O que era para ser um atendimento normal, em instantes, se transformou em cenas agonizantes para as duas trabalhadoras.

Ao se aproximar do caixa, o homem retirou uma arma de fogo, apontou para as duas mulheres que estavam no local e, logo em sequência, subtraiu uma quantia de aproximadamente R$ 750.

Vídeos captados pelas câmeras de segurança do local mostraram o momento exato que ele chegou no estabelecimento, avaliou alguns produtos e, então, partiu para a ação.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) e deve ser investigado pela corporação. Até o momento, o suspeito não foi localizado.