Talvez a sua parceira (ou o seu parceiro) não seja adepto de muitos elogios, mas existem alguns sinais de que você é um ótimo namorado – mesmo que ninguém te afirme isso todos os dias.

Às vezes, vivemos tanto no piloto automático que esquecemos de credibilizar ações importantes de nossos companheiros. No entanto, para não deixar isso passar em branco e trazer um norte para os seus pensamentos, decidimos listar algumas dessas situações.

Inclusive, caso você se encaixar em alguns ou até mesmo gabaritar os sinais, tenha certeza que está dando o seu melhor e, se depender de você, esse romance será muito duradouro. Veja!

6 sinais de que você é um ótimo namorado mesmo que não pareça:

1. Comunicação

Um namorado perfeito é um bom comunicador. Ele é capaz de expressar seus sentimentos e ouvir atentamente o que você tem a dizer. Ele se esforça para resolver problemas através do diálogo aberto e honesto, não deixando para depois.

Ter conversas abertas é fundamental para que ambos se entendam melhor.

2. Respeito

Ele valoriza suas opiniões, desejos e limites. Ele trata você com respeito em todas as situações, tanto em particular quanto na presença de outras pessoas. Ele reconhece sua individualidade e apoia suas metas e ambições.

3. Companheirismo

Um namorado perfeito é muito parceiro. Ele está ao seu lado nos bons e maus momentos, oferecendo apoio emocional e encorajamento. Ele compartilha interesses e atividades com você, e vocês desfrutam da companhia um do outro.

4. Empatia

Ele se preocupa com seus sentimentos e é capaz de se colocar no seu lugar. Ele procura entender suas emoções e oferece apoio e conforto quando necessário.

Ter alguém tão empático por perto é o que todo mundo deseja, no final das contas. Então saiba que você está de parabéns!

5. Atencioso

Ele demonstra cuidado e consideração em suas ações e gestos. Ele lembra de datas importantes, faz coisas especiais para surpreender você e está presente quando você precisa dele.

6. Senso de humor

Ele tem um senso de humor saudável e é capaz de te fazer rir. Ele sabe como tornar os momentos divertidos e leves, mesmo em tempos difíceis. E é basicamente isso que o amor precisa: ser tranquilo e confortável.

