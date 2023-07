Delcimar Fortunato já voltou atrás no ultimato que deu ao vivo em Roberto Naves

Rusgas entre um indicado de Delcimar Fortunato (Avante) e Wellington Marques, coordenador na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Esse teria sido o motivo por trás do pedido de demissão feito pelo vereador ao vivo, durante entrevista a Rádio Imprensa, no último domingo (16).

À Rápidas, um interlocutor de Delcimar sustentou que a fala ocorreu no calor da emoção.

Além disso, o vereador já teria voltado atrás na decisão de sair da base do prefeito Roberto Naves (PP).

Durante a entrevista, Delcimar disse que era homem de atitude e afirmou: “ou ele [Wellington] ou eu”. Essa seria a condição para permanecer na base.

Saiu pela culatra

O ultimato de Delcimar acabou não tendo o efeito desejado. Pela repercussão da fala, pôde-se perceber que Wellington é muito querido ou bom de mobilização digital.

A Rápidas tentou falar com o coordenador, mas o celular dele permaneceu desligado.

Cansaço e desmoralização

A nova crise aberta por Delcimar parece estar esgotando os colegas vereadores.

Não é o primeiro e, possivelmente, não será o último conflito criado pelo parlamentar.

Como não vai para a oposição, ou se torna independente, o vereador também passa a não ser levado a sério como liderança na Casa.

Esqueceram de mim

O banquete de Caiado e Bolsonaro, no Palácio das Esmeraldas, na semana passada, continua rendendo no mundinho político goiano.

Não só pelo ponto de atenção aberto entre o ex-presidente e o governador de Goiás, que são contrários à Reforma Tributária e querem unir forças para reformatá-la no Senado.

É que um mandatário sabia do encontro e ficou de prontidão para ser chamado, mas não foi.

Nos bastidores, além da contrariação ter virado piada, a justificativa sustentada por aliados do anfitrião foi a de que ele não somaria ao encontro e ainda poderia ficar tentando emplacar notas exageradas sobre si na imprensa.

Não escolheu ainda

Após não ter êxito nas eleições de 2022 para o Governo de Goiás, Major Vitor Hugo (PL) deve retornar as disputas eleitorais em 2024.

Em entrevista à Rápidas do Portal 6, o ex-deputado federal deixou em aberto a possibilidade de concorrer aos pleitos de Goiânia e Anápolis.

“Agora é esperar o tempo passar para tomar uma decisão mais madura e bem pensada”, pontuou.

Apoio a Caiado

Ainda durante a entrevista, Vitor Hugo demonstrou apoio a candidatura de Ronaldo Caiado (UB) à Presidência da República em 2026.

No entanto, a condição para que contribua com uma possível campanha é que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seja mantida pela Justiça.

Outros nomes citados que podem concorrer com Caiado são o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais.

Retomando relações

Longe dos holofotes desde que deixou a diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego), Cacai Toledo esteve com Caiado na última sexta-feira (14) para discutir a desoneração de tributos para projetos no campo.

O empresário ocupa o cargo de diretor do Centro-Oeste no Instituto Nacional de Energia Limpa.

Nota 10

Para a cantora Maiara, que faz dupla com a irmã, Maraisa. A aparição “surpresa” dela na rodoviária de Goiânia serviu para lançar a nova música da dupla e fez a alegria dos populares que estavam no local.

Nota Zero

Para Semusa, que tem gerado apreensão nos biomédicos do LACEMA. Os profissionais temem acabarem refém dos desvios de função até o final de 2024.