Goiano que pegou helicóptero para o Brasil está desaparecido

O goiano Jeferson Alves de Lima, de 28 anos, desapareceu depois de pegar um helicóptero na Venezuela para voltar ao Brasil.

O caso ocorreu na sexta-feira (14), mas só veio a público nesta segunda-feira (17). O veículo decolou rumo à cidade de Boa Vista (RR) e foi visto pela última vez sobrevoando o Rio Uraricoera, em Roraima.

Ao Mais Goiás, a família do jovem apontou que ele trabalhava para o garimpo em uma localidade próxima à fronteira com a Venezuela.

Jéssica Alves de Lima, irmã de 24 anos de Jeferson, revelou também que eles estava com a esposa dele, Maria Aparecida dos Santos Sousa, 49 anos, e o piloto da aeronave, que também atua com ele no garimpo.

“Ele estava na Venezuela, não sei a cidade. Me ligou quando estava entrando no helicóptero, às 16h20. Acho que seria uma viagem de 04h, mas não chegou ao destino. Nos disseram que ele tinha sumido.”

O goiano tinha se mudado para Roraima há cerca de quatro anos, e lá conheceu a esposa. Segundo Jéssica, havia dois meses que o jovem estava trabalhando com garimpo.