Jovem que se mudou para Irlanda impressiona mostrando o que consegue comprar com 1h de trabalho

Uma jovem brasileira, conhecida por produzir conteúdos sobre curiosidades geográficas, viralizou ao mostrar a diferença do que é possível comprar com 1h de trabalho na Irlanda e o mesmo tempo no Brasil. Os internautas ficaram chocados.

Rê Alfaia, como é identificada no Instagram, compartilhou a publicação postada no TikTok por uma imigrante da Irlanda. Nas cenas, a jovem explica que, com apenas 1h de serviço, dá para adquirir uma série de itens.

Segundo a autora das cenas, a hora de trabalho no país europeu custa € 11,30 (o equivalente a R$ 61,15). Enquanto no Brasil, a hora de serviço, baseado no salário mínimo é R$ 5,92.

Nas imagens, ela começa pegando um pacote de bananas, por apenas € 1,50, macarrão, milho, molho de tomate, pacote de arroz, barra de chocolate, bandeja de carne moída, um enorme pacote de cebola, limões e um litro de suco.

Todos esses ingredientes totalizaram € 11,91. Porém, como havia ainda a possibilidade de ganhar um desconto baixando um app do supermercado, a jovem conseguiu levar tudo para casa com apenas € 10,91.

O mais chocante é que, além da hora de trabalho ser superior na Irlanda, os preços dos produtos ainda são muito inferiores que no Brasil.

Ou seja, ganhando R$ 5,92 e comprando os mesmo itens, o brasileiro gastaria R$ 72,43. Logo, seriam precisas 12h de trabalho para adquirir as compras.

Assista!