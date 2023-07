Jovens a caminho da Chapada dos Veadeiros morrem em grave acidente

Duas pessoas, de 25 e 28 anos, morreram na tarde do domingo (16) em um grave acidente na GO- 118, próximo ao município de Água Frias de Goiás. Outra vítima, de 27 anos, ficou gravemente ferida.

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu na altura do km 81, quando um veículo preto, modelo Fiat Doblo, que transportava quatro pessoas, saía de São Gabriel e trafegava sentido São João D’Aliança.

Durante o percurso, um outro automóvel, que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e assustou a condutora do Doblo, de 25 anos.

Para não colidir frontalmente com o veículo, a motorista acabou jogando o carro para a direita e, assim, perdendo o controle do automóvel, que saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros de Planaltina e da Polícia Militar (PM) foram acionadas e estiveram no local.

Um passageiro, de 27 anos, que ocupava o banco dianteiro, ficou gravemente ferido e foi encaminhado até o hospital municipal de São João.

Já uma mulher, de 25, e um homem, de 28, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. A condutora do carro não teve ferimentos.

Em depoimento, a motorista do carro alegou que a viagem tinha como destino a cidade de Alto Paraíso e que as vítimas fatais não estavam usando cinto de segurança no momento do acidente.

A Polícia Técnico Científica foi acionada para a realização de perícia no local.