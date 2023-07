Mãe que morreu em acidente com toda a família era exemplo de maternidade e entrega

Stefanea Batista Rodrigues Ribeiro, de apenas 29 anos, foi uma mãe de dois filhos e esposa dedicada. Havia se formado em psicologia em 2019 e tinha uma enorme devoção pela própria família, a qual foi interrompida por um acidente, na noite deste domingo (16), onde todos os quatro integrantes acabaram falecendo.

O Portal 6 apurou que os momentos finais dela, do marido Giliard Henrique Baiardo, de 36 anos, do filho João Henrique Rodrigues Baiardo, de três anos, e do pequeno Mathias Eduardo Rodrigues Baiardo, de apenas oito meses, foram de súbito desespero.

Eles trafegavam pela GO-461, à cerca de 20 km de Doverlândia, quando perderam o controle do carro e acabaram caindo de uma ponte no córrego passarinho, onde submergiu de cabeça para baixo e ocasionou a morte de todos os presentes.

Moradora de Mineiros, no Sudoeste do Estado, Stefanea nutria um amor incondicional pelos filhos. Em publicações, feitas nas redes sociais, ela chegou a expressar que “talvez uma só vida seja pouco para o amor guardado que eu tenho para te dar, João Henrique e Mathias”.

Na última publicação feita por ela no Facebook, desabafou sobre a angústia de uma mãe que não conseguia atendimento médico para o filho mais novo. Dia 04 de janeiro, ela relatou uma pneumonia em estado grave, sendo enfrentada por Mathias, e sem o amparo do Poder Público para conseguir uma Unidade de Tratamento Intensivo Móvel (UTI).

Ela aponta a dificuldade de conseguir uma transferência para o filho, soltando o que estava engasgado e não teve mais como ser contido.