Após desgastes, projetos polêmicos na Câmara de Anápolis voltam somente em agosto

Com Plenário cheio e sob olhares dos servidores. Assim foi realizada a sessão extraordinária desta terça-feira (18), na Câmara de Anápolis.

Dos 23 vereadores, 22 compareceram. A única ausência foi a de Luzimar Silva (PMN), que alegou ‘outros compromissos’.

Os seis projetos colocados em pauta foram aprovados em segunda votação – sendo que a primeira ocorreu na sessão extraordinária do dia 30 de junho.

Alguns momentos de tensão foram registrados durante as votações, como discussões envolvendo os vereadores Suender (PRTB) e o líder do prefeito na Câmara, Jakson Charles (PSB), durante as tratativas das matérias.

Presidente da Casa, o vereador Domingos Paula (PV), frisou, em mais de uma oportunidade, que os projetos que iam contra os servidores não seriam colocados em pauta.

Ao término da sessão, Dominguinhos informou novos projetos só serão votados na primeira sessão de agosto – marcada para o dia 07.

Ou seja, as matérias que aumentavam a contribuição dos servidores ao ISSA de 14% para 22% e que retirava a gratificação dos agentes de combates de saúde (ACS) e dos agentes de combate a endemias (ACE) ficaram para o próximo mês, seguindo o rito ordinário.