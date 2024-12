Procurador-geral pede que Governo de Goiás intervenha na Saúde de Goiânia

Este é mais um capítulo da crise que a pasta vive nas últimas semanas

Pedro Hara - 06 de dezembro de 2024

Cyro Terra Peres. (Foto: MyKe Sena/Câmara dos Deputados)

Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres, protocolou, na tarde desta sexta-feira (06), um pedido de intervenção estadual na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia.

No documento de 75 páginas enviado ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), é detalhado o cenário na SMS, caracterizado por violações sistemáticas dos direitos fundamentais à vida e à saúde, além de descumprimentos reiterados de decisões judiciais.

Também é citado no pedido um histórico de mais de dez investigações conduzidas pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) na área da Saúde, sem que houvesse acordos.

Este é mais um capítulo da crise que atinge a pasta nas últimas semanas. No dia 27 de novembro, o titular da SMS, Wilson Pollara, foi preso junto com dois auxiliares, no âmbito da Operação Comorbidades.

Menos de uma semana após assumir o cargo, Cynara Mathias, servidora de carreira da Saúde, deixou a função e foi substituída por Pedro Gioia.