Ganhador de milhões na loteria decide revelar por que não contou do prêmio para família

O que você faria se ganhasse um prêmio milionário na loteria neste exato momento? Qual seria a sua primeira atitude em relação à grana embolsada?

Um idoso de 67 anos que mora no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e se autointitula como “premiado de perfil baixo” levou uma bolada de U$ 55 milhões de dólares (R$ 260 milhões ) e simplesmente não contou para ninguém sobre o ocorrido.

Ele manteve o segredo guardado por mais de uma década e não revelou nem para pessoas próximas dele, muito menos para familiares e parentes distantes.

Em entrevista ao canal TN, da Argentina, ele narrou que manteve “um perfil baixo. Comprei um caminhão novo e uma casa, mas disse a eles que estava alugando a casa.”

“Fiz mal em não contar a ninguém? Sei que meus pais não teriam pedido nada, mas minha irmã teria me dito para doar metade para a igreja dela. Não doei dinheiro a ninguém e a nenhuma organização”, revelou o dono da bolada milionária.

O senhor contou que está muito tranquilo com a vida de poucos gastos que leva. Além de não ter filhos, os pais já falecidos, a única familiar viva é a irmã cuja relação não é lá de muita proximidade.

Ele conta que não tem “nenhum relacionamento com minha irmã porque não gosto dela e de seu marido e não falo com ela há mais de dez anos. Espero que não tenha ideia de onde eu moro.”

“Além disso, meus pais a tiraram de casa antes de morrer. Ela tentou fazer algumas coisas horríveis com nossos pais, mas consegui impedir”, alega.

Nos comentários do canal de TV, os internautas ficaram admirados com a capacidade de se manter no anonimato por tanto tempo corrido assim.