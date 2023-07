Manobra na Câmara de Anápolis pode fazer projetos contra servidores serem votados nesta terça (18)

Circula pelos corredores da Câmara de Anápolis a possibilidade de que os projetos que aumentam a contribuição previdenciária do Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA), de 14% para 22%, e que retirava a gratificação dos agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS), sejam votados na sessão extraordinária desta terça-feira (18), às 15h.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas do Portal 6 sustentam que a chance de fato existe, mas ponderam que o presidente da Casa, vereador Domingos Paula (PV), prometeu não incluí-los na pauta.

Na última sessão, realizada no dia 30 de junho, estes projetos foram deixados para o final. Quando, enfim, chegou a hora deles serem votados, o vereador Luzimar Silva (PMN) pediu o encerramento para evitar a derrota do prefeito Roberto Naves (PP). Domingos prontamente acatou a “questão de ordem” e consultou publicamente apenas os líderes de cada partido, conseguindo um placar de 8×5 para terminar abruptamente a sessão.

O temor é que esse mesmo tipo de manobra ocorra, mas para colocar os projetos não pautados em votação.

Representantes dos maiores sindicatos ouvidos pela Rápidas informaram já estão cientes dessa “conversa” e, por isso, estarão na sessão. No entanto, os mesmos reconhecem que talvez não haja tempo hábil para mobilizar os servidores, como ocorreu no dia 30 de junho.

‘Vamos entrar na Justiça se isso acontecer’, ameaçou Grattony Gratão, presidente do SindiAnápolis.

Votação também em Goiânia

Vereadores da capital votam nesta terça-feira (18) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. Ela já havia sido adiada após emendas ao projeto original.

Este é o último grande projeto pautado na Casa de Leis da capital, antes do recesso parlamentar.

Bloqueados

O vereador Delcimar Fortunato (Avante) bloqueou o autor desta seção e outros jornalistas do Portal 6 no Instagram. Não inovou em nada. A companheira dele, Thais da Aspan (PP), e a deputada estadual Vívian Naves (PP), já fizeram o mesmo e o site continuou existindo.

Lacema de casa nova

O prefeito Roberto Naves (PP) prometeu reformar a estrutura do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio para transforma-lo no Centro de Diagnóstico da Prefeitura de Anápolis.

Enquanto as obras não começam, os servidores do Lacema serão remanejados para as OS que atuam no município.

Elogio público

Durante visita a Goiânia nesta segunda-feira (17), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, classificou a saúde de Goiás como sendo “referência” para o país.

A fala foi dita pela ministra durante encontro com o governador Ronaldo Caiado (UB), que também é médico.

Força do sol

A EDP, empresa de energia solar portuguesa, investirá R$ 530 milhões em Goiás. Deste total, R$ 325 milhões são destinados para construção de usinas e o restante em investimentos na transmissão.

A previsão é de que 11 usinas sejam construídas até o final de 2024 e que 550 empregos diretos e indiretos sejam criados.

Nota 10

Para a reportagem do jornalista Samuel Leão, que contou como e porquê o Magazine Luiza desistiu de realizar um investimento de R$ 40 milhões em Anápolis.

A construção do Centro de Distribuição na cidade geraria diversos empregos diretos e indiretos, além de movimentar a economia do município.

Nota Zero

Para o funcionário da Prefeitura de Itarumã. Ele foi preso pelo Comando de Operação de Divisas (COD) transportando 20 pacotes de Skunk, a ‘supermaconha’ e justificou a atividade de traficante para pagar o curso de medicina.