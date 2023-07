Mulher mostra as 3 coisas que os brasileiros mais estranham quando vão para os EUA

Mudar para outro país ou continente é o sonho de muitos brasileiros. Decidir morar em um lugar diferente tem lá os seus lados bons, ruins e complicados de convivência e, principalmente, adaptação à cultura regional.

E foi exatamente passando por esse perrengue de adaptação de culturas que o casal Leo e Fabi bombaram no Instagram, com um vídeo mostrando como as diferenças culturais entre Estados Unidos e Brasil são gritantes.

O casal é dono do perfil @leoefabivalle, onde os dois viajantes brasileiros compartilham sua jornada na rede social rumo ao Alaska em uma van. Os EUA foram uma pequena parada na rota da viagem.

Ela começa o vídeo narrando que a primeira coisa que é estranha lá é que para abastecer o carro, você precisa descer, pagar a quantia desejada e só depois encher o tanque do veículo. Não tem frentista para te ajudar.

Outro ponto que a dupla comentou foi a questão do hábito de tomar café. Aqui no Brasil se se toma de xícara, geralmente, enquanto lá onde estavam é tomado em grande quantidade e em copos bem grandes.

Comprar no mercado também é diferente nos EUA. Fabi mostra que o preço da mercadoria na prateleira é de um valor fixado na prateleira e que na hora de pagar isso muda.

A razão disso é que o mercado coloca a o imposto do produto na nota e a compra sai com o valor um pouco maior que o esperado pelo cliente.

Muitos seguidores ficaram espantados com as diferenças culturais praticadas por lá. O vídeo já contabiliza mais de 1.100 curtidas e várias opiniões de internautas sobre essa experiência da dupla.

Veja: