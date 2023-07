Ônibus se chocam na BR-060 em Anápolis, matando motorista e deixando vários feridos

Um acidente grave ocorrido na BR-060, entre Abadiânia e Anápolis, deixou ao menos um morto e várias pessoas feridas.

O caso ocorreu por volta das 16h50 desta terça-feira (18). Conforme apurado pelo Portal 6, o motorista de um ônibus teve de parar o veículo, após perceber problemas técnicos.

Nisso, um caminhão de gás teria passado em alta velocidade pelo local e desviado de forma súbita, para não atingir o transporte estacionado.

Porém, o condutor de um outro ônibus, que vinha logo atrás, não teve a mesma sorte, acertando em cheio o veículo.

Dessa forma, ele e o copiloto foram arremessados pelo para-brisa, sendo que o motorista sofreu maiores impactos, morrendo ainda na pista.

Em relato ao Portal 6, uma testemunha afirmou que a parte da frente do ônibus ficou destruída e viu os passageiros quebrarem os vidros com as mãos, para poderem sair do veículo.

Além disso, ainda viu uma senhora de idade presa nas ferragens, que precisou ser resgatada pelos socorristas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, para fazer o atendimento e transporte das vítimas do acidente de trânsito.

A Polícia Civil (PC) também compareceu, para investigar as circunstâncias da ocorrência.