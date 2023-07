As datas de aniversário costumam ser um dos dias do ano mais especiais, porém existem algumas que são péssimas e quem namora costuma detestar tê-las.

Isso porque dividir esse dia tão importante com alguma outra data pode ser chato, já que todo mundo gosta de ganhar presentes exclusivos, principalmente quando se tem um namorado.

Então, se está curioso para saber de quais dias estamos falando, confira logo abaixo!

6 datas de aniversário que são péssimas e quem namora detestar ter:

1. 25 de dezembro

Quem faz aniversário no dia 25 de dezembro pode se sentir muito chateado por não receber dois presentes, mas apenas um. Além disso, por ser uma data de muitas festas, talvez essas pessoas se sintam ofuscadas.

Além disso, quem namora também pode se sentir lesado, já que a sua pessoa poderá passar o dia com a família dela e te deixar sozinha.

2. 12 de junho

Esse, definitivamente, é um péssimo dia para se fazer aniversário. Já imaginou não poder ganhar um presente exclusivo para cada data? Além do mais, você provavelmente terá de comemorar o aniversário com os familiares e amigos, ao invés de priorizar o dia romântico.

Ou pior: todos estarão com os parceiros e te deixarão sozinho no dia do próprio aniversário.

3. 1 de janeiro

Essa é uma data que muitas pessoas estão viajando e comemorando o início do ano com amigos e familiares, fazendo com que seu aniversário saia despercebido ou até mesmo esquecido.

Para quem namora também pode ser bem ruim, caso seu parceiro precise estar longe.

Em resumo: dias festivos são bem ruins para se comemorar um aniversário.

4. 29 de fevereiro

Esse dia é totalmente caótico para nascer e, logicamente, fazer aniversário. Isso porque ele só acontece a cada quatro anos, aos anos bissextos. Logo, se você nasce neste dia, é difícil comemorar no dia exato, tendo que optar pelo dia 28 ou 1° de março.

5. 1° de abril

1° de abril é um dia bem diferente, no Brasil, para comemorar aniversários. Isso se deve ao fato de mantermos uma tradição de comemorar o dia da mentira.

Com isso, várias brincadeirinhas de mal gosto podem acontecer com os aniversariantes, principalmente de namorados brincalhões.

6. Meados de julho

Para quem faz aniversário no mês de julho também pode ser ruim, já que muitas pessoas tiram férias e viajam a passeio. As chances de seu parceiro estar longe na ocasião é grande e pode ser bem chato.

