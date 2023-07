Após venda de 10 mil ingressos, Arraiana entra no segundo lote de Wesley Safadão e Maiara & Maraisa

Após uma intensa procura pela troca de ingressos, o Festival Arraiana entrou no segundo lote. Shows de cantores como Wesley Safadão e Maiara & Maraisa prometem embalar os anapolinos entre os dias 27 e 31 de julho, em comemoração aos 116 anos da cidade.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e confirmou que um total de 10 mil ingressos já foram trocados, no primeiro lote, para os dias dos shows destes artistas.

O novo lote aberto contará com 5 mil unidades disponíveis para troca, e a expectativa de público é de aproximadamente 25 mil pessoas por dia – respeitando a capacidade do estádio Jonas Duarte.

As demais datas de apresentação seguem com os primeiros ingressos disponíveis. Vale ressaltar, porém, que o comércio das entradas é expressamente proibida.

A organização afirmou não recordar casos de cambistas presos em eventos passados, mas reforçou que haverá o policiamento nas imediações do estádio, de modo a coibir e fiscalizar a prática.

O evento mantém o formato beneficente, sendo assim, os interessados conseguem garantir as entradas em troca da doação de 2 kg de alimentos não perecíveis – exceto sal, fubá e farinha. Foi estipulado o máximo de dois ingressos por CPF para cada dia do evento.

Pontos de retirada

A gestão municipal organizou um total de 20 pontos para a retirada dos tíquetes em Anápolis. São eles: o próprio prédio da Prefeitura, Ceitec, Cmei José Cupertino de Paula, Cras Leste I e II, Cras Norte, Cras Sul, Estádio Jonas Duarte, Escolas Municipais Clóvis Guerra, João Amélio e São José, Secretaria de Integração, UniEVANGÉLICA e CMTT, com atendimento ocorrendo entre as 08h e as 18h.

Diversos distritos da cidade também terão pontos de retirada. Em Interlândia e Souzânia, estes serão itinerantes, entre os dias 19 e 26 de julho, das 09h às 17h.

Em Goialândia e na Vila São Vicente, a troca pode ser feita na Paróquia São Vicente de Paula, entre os dias 20 e 25 de julho, no mesmo horário.

Já em Joanápolis, a retirada ocorre na subprefeitura, e em Branápolis, na Escola Municipal Wady Cecílio, com a retirada podendo ser feita entre os dias 21 e 24 de julho, das 09h às 17h.