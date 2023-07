Brechó Rare e Rare Kids revolucionam a moda em Anápolis através da sustentabilidade

Diferente do que muitos pensam, a sustentabilidade e a moda podem sim andar juntos. Essa é, inclusive, uma iniciativa cada vez mais comum e que está se tornando uma febre em Anápolis.

Um grande exemplo disso é o Brechó Rare, que foi inaugurado em Anápolis em março de 2019 e é uma referência para mulheres que querem dar uma repaginada no visual, mas com cautela e, claro, gastando menos do que gastariam com peças em lojas convencionais.

Além dele, há também o Rare Kids, que reúne apenas artigos infantis e serve justamente para que mães e gestantes possam aproveitar ao máximo cada fase do bebê, mas sempre de maneira consciente.

O Brechó Rare, inclusive, começou após a proprietária, Rayane Rodrigues Lopes Carneiro, realizar desapegos de itens pessoais e perceber que havia ali um grande potencial de negócio sustentável, sério e de sucesso.

O Kids surgiu da mesma percepção, mas voltado pra necessidades das mães e pelo fato de que os bebês crescem muito rápido e, por isso, perdem facilmente os itens usados no dia a dia.

Localizado na Rua Genoveva Martins, nº 29, no bairro Santa Maria de Nazareth, o Brechó Rare possui um amplo acervo de vestuário feminino, além de itens de alto padrão, calçados, bolsas, acessórios, óculos, perfumes, livros e semijoias.

Já no infantil, que fica na Rua Melchiades Crispim, nº 622, também no Santa Maria de Nazareth, é possível encontrar roupas infantis e itens diversos para as mães, como carrinhos de bebê, utensílios domésticos, acessórios e brinquedos.

“Nossa curadoria preza pela máxima qualidade. O objetivo é propiciar mais do que uma mera relação comercial ou de troca, mas uma experiência verdadeiramente proveitosa, para que os clientes façam achados maravilhosos, democratizando inclusive o acesso a certos itens de luxo. Tudo isso em um ambiente moderno, acolhedor e com atendimento de primeira linha”, explicou Rayane.

“É importante frisar que o reuso é uma tendência no Brasil. E é vantajoso porque prolonga a vida útil das peças, incentiva a uma produção mais racional e o cliente ainda pode obter maior quantidade de itens pelo mesmo valor que pagaria em poucas peças novas, sem contar o acesso a alguns itens de luxo, que de outro modo ficariam talvez restritos aos usuários originais”, completou.

E para facilitar ainda mais, tanto o Brechó Rare quanto o Rare Kids aceitam pagamentos em cartões, Pix, dinheiro, além de possuírem uma forma de crédito interno para as fornecedoras, que também são clientes e fazem os próprios achados.

Para saber mais, basta acessar o @brecho.rare e @brechorarekids no Instagram.