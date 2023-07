Câmara libera e Roberto poderá gastar, como quiser, quase 60% de tudo o que Prefeitura arrecadar

Dentre os seis projetos votados pela Câmara Municipal de Anápolis, durante a sessão extraordinária de terça-feira (18), um chama bastante a atenção.

Ele teve os votos contrários de sete vereadores, mas foi aprovado pela maioria da Casa e autoriza o prefeito Roberto Naves (PP) a gastar, como quiser, um alto percentual dos recursos arrecadados.

Conforme a última Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município, a Prefeitura tem projeção de arrecadar, e gastar, cerca de R$ 1,6 bilhões em 2023. Deste total, 38% já poderia ser suplementado pelo chefe de Executivo.

Agora, esse percentual subiu para 58%, contrariando parecer do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), que assessora as câmaras do estado em matéria dessa natureza.

Isso foi lembrado pelos vereadores Professor Marcos Carvalho (PT) e José Fernandes (MDB) em duras falas na hora da votação.

O entendimento foi acompanhado por todos os demais vereadores da oposição, incluindo o estreante Delcimar Fortunato (Avante).

Líder de Roberto na Câmara, Jakson Charles justificou que o aumento seria necessário por conta da criação e extinção de secretarias e cargos na estrutura da Prefeitura.

Acompanhamento

Caberá à Câmara acompanhar mais de perto não só esse tipo de gasto, com pessoal, mas também o de obras e demais gastos que o prefeito suplementar além do que já estava descrito na LDO.

Vale lembrar que é o próprio prefeito quem envia ao Legislativo a forma como quer gastar os recursos que a Prefeitura recebe e arrecada.

Deboche

Quem acompanha as sessões plenárias da Câmara de Anápolis já está a par do estilo mais debochado de Dominguinhos na condução dos trabalhos.

No entanto, a postura adotada por ele durante a esta última sessão chamou a atenção dos presentes no Plenário.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas do Portal 6 também se mostraram surpresos com o comportamento.

Dominguinhos, em campanha para presidente da Casa, prometeu que a postura dele seria diferente da que adotava como vereador. Não está conseguindo.

Já em Goiânia

Durante sessão que durou menos de uma hora, os vereadores de Goiânia aprovaram a criação de mais duas vagas na Casa.

Na prática, quem vai concorrer à reeleição pode ter menos votos do que já conseguiu no pleito anterior e ainda assim ser reconduzido ao cargo.

Aumento também em Brasília

Levantamento realizado pela Folha de São Paulo, a partir de dados do Censo 2022, apontam que Goiás pode ganhar mais uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Atualmente, o estado conta com 17 parlamentares. Além de Goiás, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Minas Gerais, Ceará e Mato Grosso também ganhariam novas cadeiras.

Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins, permaneceriam com o mesmo número de parlamentares.

Agora a da Mulher (Mais uma ministra visita Goiânia)

Após a vinda de Nisia Trindade, ministra da Saúde, à Goiânia na última semana, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, estará na capital nesta quarta-feira (19).

Dentre os compromissos previstos estão um encontro com o prefeito Rogério Cruz para discutir a implementação da Casa da Mulher Brasileira.

Nota 10

Para o atual diretor-geral da Polícia Civil de Goiás (PCGO), André Ganga.

Números apresentados por ele nesta terça-feira (18) indicam que a instituição elucidou mais de 90% dos casos que investigou no estado.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis. As cirurgias cardíacas seguem paradas enquanto pacientes podem morrer a qualquer momento.