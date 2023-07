Com a chegada de Vênus retrógrado, no próximo dia 25 deste mês, alguns signos vão sofrer muito com o que verão nos próximos dias. O tempo será mais complicado e é preciso ter serenidade para enfrentar tudo isso.

As decepções com pessoas bem próximas podem causar um estrago absurdo, mas será um período totalmente necessário para fortalecer esses nativos e os fazerem enxergar em quem não confiar.

Fiquem com os olhos abertos com algumas pessoas próximas. Tem gente invejosa bem pertinho, avaliando cada passo seu e querendo tomar os lugares dos nativos.

Confira de quais signos estamos falando com a lista separada logo abaixo!

Estes signos vão sofrer muito com o que verão nos próximos dias:

1. Touro

Os taurinos podem se preparar para o choque de situações ruins. Os últimos dias foram bons demais, recheados de paixão, mas fiquem espertos! Nem tudo são flores e essa pessoa idealizada pode te surpreender negativamente em breve.

Foi tudo uma triste ilusão. Mas não desanime! Isso poderá te fortalecer ainda mais. Não percam a fé no amor por causa de mais uma decepção.

Além disso, conversas definitivas poderão acontecer também. Apesar do clima chato, será totalmente eficaz para conseguirem fechar os ciclos. Os caminhos de vocês não dariam certo.

2. Gêmeos

Para os geminianos, o choque será com a falsidade que descobrirá de alguém bem próximo. Isso poderá fazer com que o nativo se assuste bastante. Esse alguém não é tão leal quanto você imaginou.

Mas isso não será o fim do mundo para ninguém. Inclusive, algumas portas profissionais poderão se abrir em breve.

Aproveite este tempo de luto e introspecção para reavaliar suas prioridades. Nem tudo são flores e risos mesmo!

3. Virgem

Por fim, o virginiano também poderá sentir a pancada forte das dificuldades e bastante desgaste. A dica é que tomem cuidado com as pessoas que o rodeiam. Nem todo mundo é o que parece!

Essa pessoa que estava bem próxima poderá deixar a desejar em vários fatores e isso trará decepções irreparáveis para esses nativos metódicos.

