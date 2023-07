Placa do carro de motorista da Uber chama atenção de passageiros

Ser uma pessoa que utiliza muito o transporte de passageiros por aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, no seu dia você viverá algum tipo de história ou situação inusitada.

A passageira Debora Rachel postou um vídeo que foi parar na página do Instagram Uberdepre exibindo um ocorrido engraçado durante sua viagem.

Ao solicitar um motorista de aplicativo, aparece na tela para o passageiro a imagem do carro, a placa do veículo e o nome do condutor que se encaminha.

Dessa vez um nome bem irreverente e conhecido na internet por ser um meme divertido e constrangedor chamou a atenção, um rapaz de nome “Gemidão” arrancou gargalhadas da passageira.

O nome “Gemidão” se refere a um meme viral no whatsapp em que uma pessoa reproduz um áudio ou vídeo qualquer recebido e, de repente, sai um som de gemido feminino bem alto que assusta quem está ouvindo.

No vídeo, ela comenta “e o Uber que eu chamei hoje que a placa do carro era simplesmente…” e logo em seguida aparece o print da tela com o nome do homem que dirigia o carro.

O vídeo viralizou na internet e bateu mais de 161 mil curtidas. Nos comentários, os seguidores se divertiram.

“Passei por um carro na rua e na placa estava escrito PER1GO5, não me aguentei”, disse um seguidor. Outra seguidora sem se aguentar de tanto rir mandou logo em caixa alta “AH NÃO KKKKKKK”.

Confira o vídeo com a reação da passageira