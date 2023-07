Aberto edital para diversas vagas e salários que passam de R$ 5.600 em Goiânia

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás (SESCOOP/GO), em Goiânia,publicou o edital de um processo seletivo com salários de até R$ 5.604,29, a depender do cargo.

Ao todo, são quatro oportunidades disponíveis para início imediato, mais formação de cadastro de reservas, destinada aos profissionais com nível de escolaridade médio e superior.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Instituto Verbena – banca organizadora -, entre os dias 24 de julho e 03 de agosto. O valor da taxa é de R$ 60.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os cargos disponíveis são para as funções de assistente administrativo e analistas administrativo jr, de compras e licitações jr, de desenvolvimento humano de cooperativas jr e de desenvolvimento humano de cooperativas pleno.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas provas de conhecimentos e avaliação psicológica e de defesa de currículo.

Os candidatos selecionados no certame terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio alimentação/refeição, auxílio transporte, seguro de vida e auxílio creche.

Mais informações estão disponíveis no edital.