Cartaz com aviso claro chama atenção de participantes de casamento

Uma jovem catarinense viralizou no Twitter, no último domingo (16), depois de fazer a postagem de uma foto sobre um informativo a respeito do próprio casamento.

Enquanto seguia com os preparativos do matrimônio, Anna Guimarães resolveu publicar na rede social um cartaz que seria parte da decoração da festa.

Na placa, a mensagem foi o que chamou a atenção: “Não, não convidamos nossos pais”. O post bateu mais de 6 milhões de visualizações em questão de horas.

A jovem contou que a placa será exposta no dia da cerimônia e que a decisão foi tomada depois de passar por “anos de terapia”, conta ela.

“Por aqui a relação com a família é tão próxima que era mais provável colocarmos os nomes dos nossos gatos nos convites do que dos nossos pais”, escreveu.

No convite havia o pedido para que os convidados não tocassem no assunto sobre a ausência dos pais do casal.

O bilhete também reforça que se caso alguém tenha ficado com pena dos pais que não foram convidados que façam um pix para eles.

“Se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar nossas psicólogas, faça um pix”, diz o texto.

A postagem rendeu mais de 80 mil curtidas. Anna acabou recebendo tanto pix que a conta digital dela acabou sendo suspensa no banco por conta da grande quantidade de transferências.

Alguns seguidores apoiaram a decisão da noiva. Já outros foram contrários ao desconvite e o post dividiu opiniões na internet.

Confira a postagem: