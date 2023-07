NX Zero e Zé Ramalho são destaques para o final de semana em Goiás

Com diversas opções de experiências que os goianos podem vivenciar, o final de semana promete ser agitado, com programações ideais para curtir – seja sozinho, em família ou com amigos.

Assim, confira o Agenda Portal 6, reúna os amigos e selecione a programação perfeita para aproveitar bons momentos de descanso.

No sábado (22), o céu vai abrir e entre “razões e emoções”, os fãs vãos se emocionar com um reencontro para lá de especial com a banda NX Zero, após um hiato de mais de cinco anos.

Os portões do Goiânia Arena estão previstos para serem abertos a partir das 20h e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Eventim.

Como férias combinam com um delicioso passeio em Pirenópolis, nada melhor do que aproveitar uma programação diferente na região.

Por lá, nesta sexta-feira (21), o Cavalhódromo será agitado com um show de Zé Ramalho na edição do Piri Festival 2023. No sábado (22), a festa continuará com Tribo de Jah.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: