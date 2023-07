Prefeitura de Anápolis vai pagar R$ 450 mil por show de Maiara e Maraisa no Arraiana

A apresentação de Maiara e Maraisa no Arraiana vai custar à Prefeitura de Anápolis R$ 450 mil.

O valor do contrato com a empresa Show Completo Produções Artísticas LTDA, que representa a dupla, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (20).

As sertanejas foram escolhidas para fechar o evento, no dia 31 de julho, e o cachê, como mostrado pela seção Rápidas do Portal 6, estava sendo guardado a sete chaves pela Secretaria Municipal de Integração.

Com isso, só para o pagamento de artistas, será gasto mais de R$ 3,8 milhões por parte do Poder Público.

Para estar no Arraiana, Wesley Safadão receberá o maior valor: R$ 630 mil. Felipe Araújo cobrou somente R$ 190 mil.

Já Luciano Camargo ganhará R$ 69,7 mil e, por fim, as bandas Morada e Rosa de Saron fecharam contratos de R$ 80 mil e R$ 64 mil, respectivamente.