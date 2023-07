A história das jovens que, após 2 anos de namoro, descobriram que poderiam ser irmãs

As jovens Carley e Mercedes viveram uma saga na internet, digna de novela de romance, com direito a drama, suspense, terror, final feliz e tudo mais.

O casal canadense viralizou no TikTok após contar aos seguidores que podia ser filhas do mesmo pai.

Na época, a dupla recebeu a notícia por meio de uma bate papo descontraído com as mães, durante um encontro em família.

Após contarem às filhas que tiveram um caso com o mesmo homem, ambas decidiram investigar a coincidência, principalmente por serem muito parecidas, esteticamente.

As influencers se conheceram em um bar e namoram há mais de dois anos. Elas ficaram famosas depois de mostrarem um lado mais íntimo da relação, na plataforma de conteúdos sensuais OnlyFans.

Onlines e ativas no TikTok e Instagram, as jovens contam que depois do resultado negativo de proximidade genética no DNA, hoje vivem com mais tranquilidade e também alívio, por conta de não saberem ao certo como iriam lidar com a situação pós resultado.

Na vida digital das namoradas, Carley mostrou em sua rede social o novo filho pet que adotaram: um cachorrinho ainda filhote. A legenda “Bom menino <3”, comenta em seu Instagram.

Na última postagem na rede social, ela comemorou o aniversário em Toronto, assoprou velas ao lado de pessoas queridas e na legenda: “Muito obrigado a todos que foram ‘acima e além’ para me fazerem me sentir especial este fim de semana. Meu pequeno coração gay está a explodir”.

Já a companheira Mercedes mudou o visual, está usando cabelos mais curtos e um estilo diferente de imagem ao que estava acostumada a usar na época.

Roupas mais sociais, bermudas, regatas, além de novos piercings no corpo e uma maquiagem mais básica.