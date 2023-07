Após ostentar itens furtados do patrão na redes sociais, pedreiro é preso em Anápolis

Um whisky Red Label, uma TV de 46 polegadas e uma corrente de ouro com pingente de crucifixo. Foram estes os itens levadas sorrateiramente da casa de um homem, que seria contador e estava com a residência em reforma, em Anápolis. Nesta quinta-feira (20) a Polícia Militar (PM) localizou os materiais furtados, em uma descoberta feita de maneira inusitada.

O Portal 6 apurou que o furto teria ocorrido no dia 17 de julho e, na data em questão, o dono prestou queixa na polícia. No dia seguinte do sumiço das coisas, surgiu a suspeita de um pedreiro que estava trabalhando na obra, o qual não compareceu ao trabalho.

Além de não aparecer, ele bloqueou o patrão nas redes sociais e WhatsApp, aumentando assim a desconfiança acerca da prática do crime. Alguns dias depois, um outro funcionário viu publicações em que o homem ostentava os produtos do furto no status.

Ele mostrou ao legítimo dono, e ele decidiu ir até a polícia novamente. Os agentes então saíram em busca do suspeito, informados onde era a casa dele. Ao chegarem na residência, foram recebidos pela esposa do homem.

Ela relatou que o esposo realmente havia aparecido com os itens em casa, e que não sabia qual teria sido a origem destes. Os bens foram recuperados, contudo o suspeito não se encontrava em casa no momento.

A esposa não foi levada pois estava com um bebê recém-nascido, de apenas 10 dias. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes e as medidas cabíveis deverão ser tomadas.