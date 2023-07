Busca-se um candidato que defenda o indefensável: a gestão Roberto Naves

O Exmo. sr. prefeito de Anápolis disse essa semana, em tom de acusação, que há políticos que “querem antecipar a eleição” do próximo ano.

Foi mais além, e disse: “querem apagar todos os feitos da gestão (…)”, dando a entender que outros grupos políticos estão criticando a gestão, para se promoverem.

Esse espaço é muito limitado para tratar esse narcisismo patológico. Torço para que apareçam flashes de lucidez, que sirvam para o sr. prefeito aplicar na prática.

Que entenda que, além da sua vaidade, existe uma cidade, com milhares de habitantes, que é mais importante e relevante que o seu ego ou os seus projetos pessoais de poder.

Enquanto afirma que uns antecipam as eleições, age como se estivesse sempre em campanha eleitoral. Basta observarmos o palco com os homenageados dessa sexta-feira (21), na Comenda mais importante do município.

O ativismo político é uma de suas marcas. Em qualquer roda, as pessoas destacam sua inteligência e capacidade de articulação.

Literalmente flerta e conversa com aliados e adversários políticos, com a mesma desenvoltura que tem quando está blefando em um jogo de cartas.

No seu tabuleiro estratégico, já tem as viúvas políticas e os pretensos aliados e adversários. O que menos identifico é a cidade, com suas necessidades, e a população sofrendo, enquanto assistem a um teatro.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.