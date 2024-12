Veja os recursos da Santa Casa de Anápolis que a Gestão Roberto Naves está segurando

Valores chegam a R$ 11,2 milhões e envolvem verbas enviadas por deputados, senadores, Governo Federal e Governo Estadual

Pedro Hara - 12 de dezembro de 2024

Santa Casa de Anápolis e Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

Rápidas teve acesso a um documento que detalha os recursos que a Santa Casa tem a receber e que estão sendo retidos pela gestão do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Os valores somam R$ 11,2 milhões.

Em emendas parlamentares, provenientes de deputados e senadores, o total é de R$ 7,6 milhões, dos quais R$ 7,5 milhões são destinados a custeio e R$ 100 mil para a reforma da enfermaria.

Parte dos recursos foi enviada por parlamentares como o deputado Amilton Filho (MDB), a ex-deputada estadual Adriana Accorsi (PT), e os deputados federais Rubens Otoni (PT) e Vanderlan Cardoso (PSD).

Além das verbas enviadas pelos parlamentares, constam emendas de relator, recursos da Comissão de Saúde e do Auxílio Federal.

A Santa Casa também tem R$ 371 mil a receber de valores captados via declaração de Imposto de Renda. A maior parte desse montante é proveniente do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (R$ 309 mil) e do Fundo Municipal do Idoso (R$ 62 mil).

No âmbito estadual, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) realizou dois repasses, totalizando quase R$ 1,3 milhão.

Por fim, foram identificados valores devidos pela Prefeitura de Anápolis, referentes ao convênio firmado entre a Administração Municipal e a unidade de saúde. Com três meses de atraso, o débito soma R$ 1,9 milhão.

Em resposta à Rápidas, a Prefeitura de Anápolis alegou que os repasses não foram realizados porque a Santa Casa não apresentou cronogramas e planos de trabalho.

Fontes da Santa Casa afirmaram, no entanto, que há uma dificuldade de diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que frequentemente posterga prazos.

A rotatividade no cargo de Secretário de Saúde também é apontada como um entrave. Documentos são enviados a um titular, mas, com a troca frequente, o processo precisa ser reiniciado, atrasando ainda mais os trâmites.