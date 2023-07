“Essa injustiça precisa ser corrigida até 2026”, diz Bolsonaro sobre inelegibilidade

Bem humorado até para falar sobre assuntos espinhosos. Aos gritos de mito e com restaurante lotado desde o momento em que sentou no Cateretê, às 11h30, o ex-presidente Jair Bolsonaro nem parecia ter se tornado inelegível no último dia 30 – após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao Portal 6, Jair Messias Bolsonaro se limitou a dizer que ‘essa injustiça precisa ser corrigida até 2026”, dando a entender que será candidato na próxima eleição.

Questionado sobre os atos antidemocráticos do dia 08 de janeiro, em Brasília, Bolsonaro disse que ‘ninguém dá golpe em um domingo, sem armas, com imóveis vazios”.

As respostas vieram de forma leve e com muitos apoiadores ao redor de Bolsonaro. Sobre Vitor Hugo ser candidato a prefeito de Anápolis ou Goiânia, jogou a resposta para o ex-deputado: ‘aí é com ele’.

*Colaborou Gabriella Pinheiro