Bolsonaro almoça com aliados em Goiânia antes de receber homenagem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está neste momento almoçando no Restaurante Cateretê, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia.

Ele deu uma pausa em Goiânia para fazer um tratamento dentário com o profissional Rildo Lasmar – que além do ex-presidente atende diversas celebridades – antes de seguir para Anápolis, onde irá receber a honraria Comenda Gomes de Souza Ramos.

A entrega da medalha está marcada para ocorrer a partir das 19h no Centro de Convenções de Anápolis.

Junto com Jair Bolsonaro, estão o deputado federal Vitor Hugo (PL), o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel e o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi.