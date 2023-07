Em clima descontraído, Bolsonaro se sente em casa durante almoço em Goiânia

Restaurante lotado e ambiente descontraído. Esse é o clima no Cateretê do Setor Jardim Goiás, em Goiânia, desde o momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou os pés para conversar com aliados e almoçar – por volta das 11h30 – quando o local já começou a lotar.

Ao lado do major Vitor Hugo (PL) e representantes federativos do estado, a sensação é de que ex-presidente está se sentindo em casa.

Com segurança reforçada, mas não de forma ostensiva, os clientes que estão no local estão tirando foto, mas de longe.

Isso até próximo das 13h, quando houve uma espécie de concentração de pessoas em volta da mesa para tirar fotos com o capitão.

A previsão é de que eles fiquem no local até 13h30.

*Colaborou Gabriella Pinheiro