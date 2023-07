Motorista bêbada vira ré por atropelar e matar árbitro de futebol em Senador Canedo

A motorista flagrada com garrafas de cerveja nas mãos após atropelamento e morte do árbitro de futebol Edivaldo Marinho, de 49 anos, virou ré no caso. Elaine Chagas é professora e chegou a confessar à polícia que bebeu antes de dirigir.

A informação de que a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) contra a motorista foi aceita pela Justiça foi divulgada nesta sexta-feira (21).

O promotor Bruno Barra Gomes, responsável pelo caso, afirma na denúncia que Elaine assumiu o risco de matar ao beber e conduzir um veículo em alta velocidade.

Já a defesa da professora declarou que ela possui problemas psiquiátricos e, por isso, faz uso de medicamentos contínuos. À Justiça, o advogado apresentou um documento que atestou a presença de Elaine em uma clínica psiquiátrica.

Relembre

Edivaldo Marinho foi atropelado no dia 09 de julho, enquanto estava a caminho de um jogo de futebol. O caso aconteceu na GO-403, em Senador Canedo.

Elaine afirmou que estava internada na clínica e conseguiu liberação para almoçar com o namorado em Goiânia – com retorno previsto para o período da noite.

Após tomar cervejas o suficiente para garantir o resultado de 0,79 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do bafômetro, mais que o dobro do teor que configura crime de trânsito (0,34 mg/l), ela invadiu a contramão e atingiu o árbitro de futebol.

Ele dirigia uma motocicleta e, como o impacto foi forte e frontal, não resistiu aos ferimentos e faleceu na hora. A mulher, que já acumula passagens por direção embriagada, foi presa em flagrante com garrafas de cerveja na mão.