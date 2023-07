Morte de árbitro atingido por professora bêbada gera comoção nas redes sociais

Após a morte trágica do árbitro de futebol Edivaldo Marinho dos Santos, de 49 anos, amigos e familiares expressam luto e frustração nas redes sociais.

O homem, natural de Formosa estava conduzindo uma moto quando foi atingido por um carro no domingo (09). A motorista, Elaine Chagas Cardoso, de 45 anos, estava bêbada e já não se tratava da primeira ocasião em que foi vista em tal estado.

O caso aconteceu na GO-537, em Senador Canedo e, por conta da natureza do acidente, entes queridos da vítima vêm compartilhando postagens sobre luto.

No Facebook, a página Somos Todos Jardim do Cerrado publicou uma nota de pesar ressaltando a importância de Edivaldo na educação infantil da região.

“Lamentamos muito ao receber a notícia do falecimento do eterno professor e árbitro do residencial Mundo Novo. Edivaldo Marinho deu aula a muitas crianças em nossa comunidade. Que Deus o receba nos braços do Pai. Nossos sentimentos aos amigos e familiares”, escreveram.