Prorrogada inscrição para mais de 300 vagas com salários de até R$ 3.100 em Goiás

O prazo para se inscrever no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi estendido até às 23h do próximo domingo (23). Inicialmente, as inscrições seriam encerradas na última quarta-feira (19).

São 300 vagas para a contratação de servidores temporários, com atuação em 20 cidades goianas. Para a função de agente de pesquisas e mapeamento (APM), serão 271 selecionados. Já o cargo de supervisor de coleta e qualidade (SCQ) terão 29 novos servidores.

A remuneração para APM é de R$ 1.387,50 e, para SCQ, o valor é de R$ 3.100. Ambas as funções possuem carga horária de 40 horas semanais e contrato com duração máxima de três anos.

As inscrições são feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), mediante o pagamento de R$ 42,20. Com a prorrogação, candidatos podem pagar o valor até o dia 24 de julho.

Entre as 20 cidades onde o IBGE visa preencher o quadro de servidores, estão Goiânia, Anápolis, Aparecida, Rio Verde, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Pires do Rio, Porangatu, Posse e Uruaçu.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e, no caso de supervisor de coleta e qualidade, ser portador de carteira nacional de habilitação na categoria B.

Candidatos serão submetidos a apenas uma etapa, que consiste em uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 23 de outubro.

Para mais informações, acesse o site do IBFC.