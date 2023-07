Quem tem essa moeda de R$ 1 guardada pode receber até R$ 10 mil

Colecionar itens é uma atividade praticada por muitos brasileiros. Os objetos variam, existem colecionadores de carros, selos de carta, cartões telefônicos, latinhas de refrigerante, a criatividade das pessoas nunca tem fim.

E o dinheiro também é um item muito apreciado por colecionadores tanto para fins de memória quanto para ganhos pessoais também.

Um perfil de colecionador de moedas viralizou no Tik Tok com um vídeo sobre uma moeda de 1 real ano 1998 rara que pode bonificar quem a tenha com até R$ 10.000,00 reais.

Para quem passa despercebido, a moeda parece comum como qualquer outra, no entanto, uma simples letra “P” gravada ao lado do ano de fabricação faz com que o seu valor financeiro e cultural subam bastante.

O Tik Toker do perfil rnfcoleções conta que ela está catalogada como grau de raridade R5, uma fabricação de alta raridade que é praticamente inexistente no mercado.

Segundo a Casa da Moeda, todas as moedas identificadas com a letra P são as primeiras moedas a fim de testar e avaliar a qualidade da gravação e do cunho.

Esses itens raros são ofertados pelo Banco Central a órgãos públicos ou instituições internacionais com o intuito de preservar a história monetária do Brasil ou para fins meramente diplomáticos.

No entanto, existem exemplares como essa de 1998 que foram usadas no comércio ou que foram parar nas mãos de colecionadores.

Confira o vídeo