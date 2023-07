As notícias são boas para alguns signos que vão ganhar a chance de recomeçar e fazer tudo diferente. Isso porque agora, com o Vênus em posição de retrogradação, será um tempo de renovações.

Engana-se quem pensa que este momento será sobre reconciliação com ex. Pelo contrário! É um excelente cenário para reavaliar as próprias atitudes, entender o que é realmente necessário para melhorar e dar passos maiores.

Pode ser que os dias passem a ser um pouco mais silenciosos. É que a bagunça dos seus pensamentos precisam ser resolvidas para que este reinício seja incrível e certeiro.

Depois do maremoto, a sorte chegará para trazer uma onda de coisas boas que, provavelmente, surpreenderá muita gente. Veja quais os signos que devem se atentar a isso nos próximos dias!

3 signos que vão ganhar a chance de recomeçar e fazer tudo diferente:

1. Gêmeos

Os geminianos deverão, mais do que nunca, analisar melhor tudo o que fizeram esse ano e quais erros não devem cometer nunca mais para alcançar os objetivos.

Parece impossível, mas é bom experimentar contar menos dos planos para todos. Esse é o exato momento em que a vida do nativo poderá se desenrolar bem. Não deixe que invejosos interfiram nisso.

2. Leão

Os leoninos também estarão no momento alto da sorte de 2023. Serão dias maravilhosos para reaver as pessoas que não agregam mais e encerrar os ciclos necessários.

Com isso, muitos invejosos e tóxicos podem ser afastados, afastando a energia ruim e liberando espaço para o sucesso entrar. Confie no processo! Tudo será diferente.

3. Virgem

Por fim, os virginianos também poderão ser contemplados com essa segunda chance e, finalmente, realizar um sonho parado há um bom tempo. Sem medo, é hora de dar passos largos!

Saia da zona de conforto e perceba a melhor fase acontecendo.

