Homem morre após ser atropelado por locomotiva no interior de Goiás

Uma pessoa, que não teve a identidade revelada, morreu após ter sido atropelada por uma locomotiva na linha férrea de Pires do Rio, durante a noite desta sexta-feira (21). Ele chegou a ser encontrado com vida, embaixo das ferragens, com parte das pernas amputadas devido ao impacto

O acidente aconteceu no km 218, atrás do Supermercado Ribeiro, e a vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros presa às ferragens, ainda consciente.

Os primeiros socorros foram realizados pela equipe dos bombeiros até que os médicos do Hospital Municipal de Pires do Rio e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegassem ao local.

Enquanto a equipe médica prestava socorro e a estrutura metálica era retirada, mas a vítima acabou não resistindo a gravidade dos ferimento e veio a óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a retirada do corpo.