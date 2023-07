Marília Mendonça recebe homenagem especial nas redes sociais e mobiliza os fãs

É fato que a Marília Mendonça virou a “estrelinha” preferida dos fãs desde que partiu. No entanto, como a ‘rainha da sofrência’ é inesquecível, o perfil oficial da sertaneja no Instagram não poderia deixar o aniversário dela passar em branco e neste sábado (22), fez uma homenagem para a artista que marcou o país.

A publicação, que já acumula mais de 34 mil comentários traz um vídeo com vários momentos da vida da cantora, a parabenizando pelos 28 anos que ela faria.

“Hoje completa 28 anos da chegada daquela que vem para reescrever a história. Um fenômeno raro que os livros trazem nas páginas dos eternos. Uma menina que sorri com o olhar. Uma mulher que aconselha com o exemplo. Uma rainha que encanta o povo com seu seu jeito e com sua voz”, afirma o post.

“Em todos os cantos, milhões de pessoas neste momento conectadas em um só pensamento: Feliz aniversário rainha Marília Dias Mendonça”, completa.

Carregada de emoção, a publicação mobilizou milhares de brasileiros de deixaram mensagens de saudade e carinho até porque, como já diria a própria cantora, “o que temos para hoje é saudade”.

“Ta errado, hoje deveria ser feriado!!! Que falta que você faz minha amiga. Te amo. Parabéns pelo seu dia”, comentou o o influenciador Alvaro.

“No palco montado pelo público, você nunca saiu do 1º lugar. H. bday, Marília! Sempre será eterna”, disse um admirador.

Ainda jovem, Marília Mendonça morreu aos 26 anos, durante um acidente aéreo, em Caratinga (MG), ocorrido em novembro de 2021. Com ela, outras quatro pessoas também não resistiram e vieram a óbito, marcando o país com a tragédia.