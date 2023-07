O papel higiênico é geralmente conhecido por sua utilidade principal de higiene pessoal, mas existem outras formas criativas de usá-lo em situações práticas.

Para ampliar o leque de utilização deste item comum nas casas, separamos algumas funcionalidades adicionais que você talvez você ainda não conheça. Confira a seguir!

6 utilidades do papel higiênico que você talvez não saiba, mas precisa aprender:

1. Acender churrasqueira

Se você nunca acendeu a churrasqueira com o auxílio de um papel higiênico, você está vivendo errado. A verdade é que este item comum nas casas pode ajudar na hora de alastrar o fogo e atingir o carvão.

Basta enrolar um pouco na mão, formando uma espécie de cone. Então, abra um espaço no meio do carvão para que o papel seja colocado e depois, despeje um pouco de óleo de cozinha nele. Então, é só atear fogo no papel embebedado de óleo e tampar com alguns carvões.

2. Remover maquiagem

A folha também pode ser usada como um lenço de limpeza para remover suavemente a maquiagem do rosto. Basta adicionar um pouco de creme de rosto ou corporal e passá-lo.

Obviamente, seria apenas em casos de emergência, já que existem métodos mais eficazes e saudáveis para a retirada dos produtos de beleza.

3. Filtro de café improvisado

Se você estiver acampando ou não tiver filtros de café disponíveis, independente do local que estiver, utilizar as folhas para filtrar o café moído e preparar sua bebida pode ser uma boa válvula de escape.

4. Absorver o óleo de frituras

Quando você precisa remover o excesso de gordura de alimentos fritos, pode colocá-los brevemente em um prato coberto com papel higiênico para absorver o óleo.

5. Auxílio na germinação de sementes

Colocar sementes entre camadas da folha úmida pode ajudar na germinação antes de plantá-las no solo.

6. Embrulho temporário

Caso você precise embrulhar um pequeno objeto para presente e não tenha papel de embrulho disponível, o item supracitado pode resolver temporariamente.

