Emagrecer não é uma missão fácil. Mas emagrecer e não ganhar peso novamente pode ser ainda mais complexo do que parece.

É muito comum ouvir dizer sobre o efeito sanfona, que se caracteriza pela retomada das antigas medidas após um período de emagrecimento severo.

Isso acontece devido a falta de comprometimento após a perda de peso. Por exemplo, após sair de uma drástica dieta ou alguns meses após um procedimento cirúrgico, voltar a ingerir bebidas alcoólicas ou alimentos calóricos.

Retomar os maus hábitos facilita que o corpo retorne à estaca zero e engorde tudo novamente, justamente porque o organismo possui uma memória metabólica.

Ou seja, existe uma tendência que o corpo recupere o peso perdido, como se soubesse o “caminho de volta” para o peso máximo que a pessoa já teve – caso não siga efetivamente na vida saudável.

Conheça as 6 dicas para emagrecer e não ganhar peso novamente:

1. Movimente-se

O sedentarismo é a principal ‘arma’ para engordar novamente tudo que foi perdido. Afinal, emagrecer é matemático. Se mais calorias são ingeridas do que gastas, há um acúmulo de gorduras no corpo.

Portanto, é fundamental ter um gasto calórico alto e constante para evitar o armazenamento de calorias.

Além disso, movimentar-se sempre faz bem para a mente e para uma infinidade de partes do organismo.

2. Não concentre apenas na balança

Quando há o investimento em ganho de massa corporal, como o estímulo da hipertrofia, é natural que o peso na balança aumente. Afinal, a massa saudável é bem mais pesada que a gordura.

Portanto, a balança utilizável deve ser o espelho. É bom fazer fotos no início do processo, durante e após obter os resultados esperados.

Pode ser que o peso continue o mesmo ou diminua um pouco, mas tenha em mente que a gordura é mais leve. É essencial ter foco e se desprender da balança.

3. Opte por lanches saudáveis

É mais do que comum ter uma rotina agitada e pouco tempo para preparar um lanche saudável durante o dia. Com isso, para manter as medidas alcançadas, será necessário um pouco mais de esforço.

Dedicar alguma parte do dia para separar frutas, marmitinhas e lanches saudáveis será um diferencial para não engordar tudo novamente.

Nada de fast-foods e refrigerantes com frequência. Não que esteja proibido, mas é bom evitar altos índices calóricos com constância.

4. Fuja de dietas restritivas

Dietas radicais quase nunca são boas escolhas. Isso porque o corpo e mente precisam estar em harmonia. Proibir drasticamente todos os tipos de comidas gostosas de uma só vez poderá surtir uma infinidade de efeitos ruins.

Como por exemplo, o desânimo em continuar o processo. Para isso não acontecer, é interessante consultar um nutricionista e avaliar qual o melhor caminho a seguir.

5. Lembre-se das proteínas

Comer proteína pode ajudar bastante a manter o peso desejado, pois os alimentos proteicos reduzem o apetite e promovem a saciedade.

A proteína é capaz de aumentar os níveis de certos hormônios no corpo que induzem a saciedade e são importantes para a regulação do peso, reduzindo a fome.

6. Atenção aos carboidratos

Comer muitos carboidratos refinados, como pão branco, macarrão e açúcares, pode ser muito prejudicial para a manutenção do peso.

Esses produtos industrializados são pobres em fibra – que é necessária para promover saciedade. As dietas com baixo teor de fibras estão associadas ao ganho de peso e à obesidade.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

