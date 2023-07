Após 3 dias de buscas, corpo de bombeiro que se afogou no Araguaia é encontrado

Foi encontrado o corpo do bombeiro militar, o subtenente José Junior, de 51 anos, integrante do Corpo de Bombeiro de Ceres, que estava desaparecido desde sexta-feira (21), após ser vítima de afogamento no Rio Araguaia, em Cocalinho, no Mato Grosso.

O Portal 6 apurou que o militar foi localizado, preso numa galhada, por volta 18h20 deste domingo (23), há cerca de 1,5 km do local onde ele submergiu.

Conforme já noticiado pelo Portal 6, o militar estava de férias e havia ido até o Araguaia para se divertir na companhia de todos os familiares.

Em um determinado momento, ainda no começo da tarde, resolveu entrar na água sozinho, mas, após submergir, não conseguiu voltar à superfície.

No mesmo dia, mergulhadores já iniciaram as buscas no local na tentativa de encontrar o corpo. A operação também contou até com o auxílio de drones.

O subtenente estava prestes a se aposentar e são vários os colegas que estão lamentando a partida precoce e trágica.