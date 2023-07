O final do mês de julho pode ser bem complicado, já que um ex-amor que não conseguiu esquecer vai aparecer na vida de alguns signos, que já estavam bem dispostos a seguir os próprios caminhos.

Talvez essa visita repentina não tenha a ver com saudades e paixão eterna, mas sim com o sentimento de posse que esses ex’s apresentam disfarçadamente.

A manipulação e os traços narcisistas são duas coisas que não devem ser ignoradas em hipótese alguma. Principalmente a partir de sábado, quando o Sol entrará em Leão e Vênus – que já está na mesma casa – ficará retrógrado.

Isso significa que muitos nativos poderão iniciar um processo de fechamento de ciclos e uma nova caminhada sobre autocuidado e progresso. É bom colocar os pés no chão e não cair nesse joguinho antigo.

Confira quais os signos que podem ser mais afetados!

Um ex-amor que não conseguiu esquecer vai aparecer na vida destes signos:

1. Touro

Se o relacionamento de um taurino foi encerrado, é porque a outra pessoa causou um estrago incalculável. Esse nativo se esforça e muito para que o amor seja duradouro e sólido.

Então, caso algum ex do passado queira bater à porta de novo, lembre-se do porquê dele ter ido embora. Talvez seja melhor permanecer com sua alta seletividade para romances.

2. Câncer

O canceriano também pode encontrar uma proposta indecente do passado e ficar tentado a cair. Porém, este momento é de voltar todas as atenções a si mesmo.

É tempo de curar cada ferida que está em aberto e se dar conta do quanto é forte e importante. O que acabou precisa ter um ponto final decisivo a partir de agora.

3. Escorpião

‘Quando o mel é bom, a abelha sempre volta’ é um ótimo lema para esses nativos, porém não se trata apenas disso. Alguma pessoa importante do passado pode estar querendo voltar para sua vida e causar uma confusão.

Para não te perder de vez, alguém pode querer permanecer pelas metades, o que seria horrível, já que o escorpiano necessita de ter respostas concretas e segurança no amor.

Lembre-se do porquê de estar solteiro hoje. Alguém deve ter feito algo muito ruim ou individualista na época, certo? Pois é!

