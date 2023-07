Viajando o mundo com marido, dentista de Anápolis viraliza mostrando como o casamento começou

Uma dentista anapolina compartilhou um pouco da história de amor dela no Tik Tok na última quarta-feira (19) e o vídeo tem alcançado cada vez mais pessoas.

Conhecida como Dra. Nanda, a profissional destacou alguns comentários que já teria ouvido sobre o estilo de vida que possui, uma vez que realiza diversas viagens junto ao marido, Beto Moura.

“Vocês só dão certo porque são ricos”, “Só viajam tanto porque têm dinheiro”, “Com dinheiro é fácil”, ela escreveu no início do vídeo, acompanhado de imagens de viagens deslumbrantes.

Em seguida, ela destaca o início da história de amor, quando ambos possuíam contas bancárias mais humildes e, ainda sim, eram apaixonados um pelo outro.

“Estávamos juntos na pobreza, quando não podíamos viajar, mas sempre nos divertimos juntos do jeito que dava”, disse. Junto com as palavras, imagens de quando a dentista e o marido eram mais jovens mostram as origens mais simples do casal.

“Foram muitas lutas para chegarmos até aqui! Tenho orgulho da nossa história”, escreveu Nanda. O vídeo já acumulou quase 70 mil curtidas e comentários como “ninguém sabe o processo para chegar no sucesso” e “parabéns, casal!”.