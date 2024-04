Adesivo criativo em carro popular chama atenção de quem passa pelas ruas de Goiânia

Momento foi registrado por um motorista e compartilhado no X - antigo Twitter

Gabriella Pinheiro - 24 de abril de 2024

Imagem mostra adesivo colado em traseira de carro, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ X/ @iuryshenrique)

Um adesivo colado na traseira de um carro Renault Kwid chamou a atenção nas ruas de Goiânia e viralizou entre internautas pela frase criativa utilizando o modelo do veículo.

O momento foi registrado por um motorista que trafegava em uma via da capital e compartilhado no X – antigo Twitter – na terça-feira (23).

Na imagem, é possível ver, na traseira do automóvel branco, duas palavras coladas entre a palavra Kwid. Assim, o que realmente chamou atenção foi a frase formada a partir da colagem.

“Deus kwid de mim!”, diz.

Nos comentários, internautas se divertiram com a ‘sacada’ do condutor em unir o modelo do veículo e a popular frase religiosa.

“Eu amei kkkk”, disse um .

“Como explicar meu país Goiânia kkkkk”, escreveu outro em uma publicação.