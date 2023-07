Existem algumas palavras que são exatamente iguais em português e em inglês, pois são termos que foram incorporados diretamente de uma língua para outra sem sofrerem alterações significativas em sua forma. Essas palavras são conhecidas como cognatos.

Por estarmos tão acostumados com nosso vocabulário no dia a dia, nem nos damos conta da semelhança, muitas vezes. E, sabendo disso, fica ainda mais fácil aprender o outro idioma.

Se ainda não sabe quais são as mais comuns, separamos uma listinha para te relembrar. Confira logo abaixo!

6 palavras que são exatamente iguais em português e inglês:

1. Real

A palavra real (no caso, real a respeito de ‘realidade’ e não a moeda brasileira) é escrita da mesma forma no idioma inglês. A única leve diferença é encontrada apenas na pronúncia, já que a letra ‘e’ recebe um som de ‘i’.

2. Hospital

Essa segunda palavra também é escrita exatamente da mesma maneira nos dois idiomas. Novamente, sofre alteração apenas na forma de ser dita. Desta vez, pelo fato da letra ‘h’ receber um som de ‘r’.

3. Crime

A terceira não muda em nada na forma escrita, tanto no idioma português (brasileiro), quanto no inglês. A diferença é ouvida apenas na pronúncia, tendo em vista que a vogal ‘i’ recebe um de ‘ai’ em determinadas palavras do segundo idioma.

4. Envelope

Mais uma palavra escrita exatamente igual nos dois, mostrando o quanto eles podem ser parecidos.

5. Animal

Animal também é um termo usado exatamente da mesma forma em ambas as línguas. A pronúncia sofre uma pequena alteração, pois o primeiro ‘a’ sai com som de ‘e’ nesta ocasião, semelhante a ‘enimal’.

6. Chocolate

Por fim, o doce mais tradicional do mundo inteiro também tem a escrita exatamente igual nos dois idiomas. Seguindo o padrão supracitado, a pronúncia pode variar, mas minimamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!