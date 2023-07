Se tem uma coisa que a língua portuguesa faz com a gente é confundir a nossa cabeça com a sua variedade de palavras e suas grafias ou sons. Isso confunde muito na hora de se pronunciar e também escrever.

Por este motivo, trouxemos para você uma lista para te ajudar a escrever corretamente e não errar mais algumas palavras que dão um nó na nossa cabeça e que, com certeza, todo mundo já falou errado um dia.

6 palavras que todo mundo um dia já falou errado

1.”Célebro” (órgão do corpo)

A forma correta, de acordo com a norma culta, de escrita da palavra é cérebro. Esse nome confunde as pessoas principalmente na hora da escrita e escuta da pronúncia.

2. “Mortandela” (alimento)

Sabe aquele pãozinho com “mortadela” ou “mortandela” como se ouve por ai? A forma correta, de acordo com a norma culta, de escrita da palavra é mortadela. Acontece que essa palavra também gera confusão tanto na grafia quando no som.

3. “Barrer” (limpeza da casa)

Pegue a vassoura e se prepare pois o correto dessa palavra, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, é a grafia varrer, do verbo varrer. Muita gente confunde o “V” com “B” e acaba pronunciando dessa forma.

4. “Sombrancelha” (parte do corpo humano)

Com essa aqui as pronúncias e escritas são diversas. “Sambucelha”, “Sobroncelha”, “Sombracelha” e por aí vai. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, a grafia correta é sobrancelha.

5. “Trabisseiro ” (acessório para dormir)

O correto aqui é travesseiro, mas na cabeça e pronuncia de muitos brasileiros e brasileiras esse nome não tem limites pra se variar. “Travisseiro”, “trabeceiro” e por aí vai são uma das formas de grafia e pronúncia erradas que as pessoas gostam de usar.

6. “Imbigo” (parte do corpo humano)

“Embigo”, “imbigo”, entre outros, a criatividade do brasileiro em variar a pronúncia e escrita dessa palavra chega a ser extensa. De acordo também com a norma culta da língua portuguesa, o correto é se escrever umbigo.

Confessa aí, vai, é gostoso pronunciar essas palavras de forma errada por mais certas que pareçam estar, não é mesmo? Qual ou quais delas você já pronunciou ou escreveu de forma errada?

