Domingo (30) tem passeio ciclístico gratuito em Anápolis; inscritos vão ganhar kit exclusivo e concorrer a prêmios

Anápolis sediará pela primeira vez, no próximo domingo (30), o Pedala Tour, um dos maiores eventos de ciclismo do país. Totalmente gratuito, é uma programação tanto para a família quanto para atletas.

As inscrições podem ser efetuadas até esta quinta-feira (27), exclusivamente por meio do site oficial do evento: www.pedalatour.com.br.

Há o limite de 1.500 participantes, sendo que todos os registrados receberão um conjunto contendo camiseta, garrafa, mochila e boné.

O ponto de partida e chegada será o Ginásio Newton de Faria, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, Setor Central.

Na área externa do ginásio, será montada a Arena Pedala, que funcionará ofertando apoio aos competidores, das 06h às 10h.

O trajeto total será de 10 quilômetros pelas vias da região, com uma estimativa de duração de aproximadamente uma hora.

Podem participar ciclistas a partir dos 14 anos, assim como adultos e idosos. Os participantes que tiverem realizado a inscrição também irão concorrer a duas bicicletas que serão sorteadas ao término do evento.

No local, além de uma tenda para a retirada dos conjuntos, serão disponibilizados serviços de saúde, como verificação de pressão arterial e nível de glicose, orientação para treinamentos, avaliação corporal e bioimpedância.

Também haverá um posto médico e ambulância de prontidão para emergências.

Ainda na Arena, a organização disponibilizará uma oficina de bicicletas com técnicos para efetuar pequenos reparos emergenciais gratuitamente, das 06h às 10h, nas bicicletas dos inscritos.