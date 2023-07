Motorista de app “nasce de novo” após ser sequestrada, violentada e sobreviver a capotamento em Goiás

Uma motorista de aplicativo de Aparecida de Goiânia, de 23 anos, passou por uma corrida potencialmente fatal em que conseguiu sobreviver uma sequência de momentos perigosos. Após buscar os passageiros, ela foi sequestrada, violentada e se envolveu em um acidente de carro. A corrida chocante ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24).

A mulher circulava por Aparecida quando recebeu o chamado para realizar uma corrida por volta das 03h. Ao chegar no local de embarque, se deparou com três homens armados, sendo que um portava tornozeleira eletrônica.

Todos entraram no carro e, em determinado momento, pediram para que ela fosse para uma localização em Goianésia, diferente daquela inicialmente solicitada no aplicativo.

Preocupada, a mulher resistiu, mas sofreu ameaças até que foi forçada a sair da condução. Então, os homens a colocaram no banco de trás do veículo. Chegaram a abastecer o carro em um posto de combustíveis no bairro de Vila Brasília, mas fugiram sem pagar.

Em seguida, se dirigiram até a zona rural de Barro Alto, a aproximadamente 250 km de Aparecida, e violentaram a vítima, além de pegarem o celular dela.

No trajeto, os homens teriam conversado entre si e revelaram o plano de levar o carro até Tocantins. No entanto, acabaram perdendo controle do veículo e fugindo do local após capotarem, deixando a motorista em estado de choque.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Barro Alto. A Polícia Militar (PM) foi acionada e adentrou a mata para onde os suspeitos fugiram. Contudo, os responsáveis ainda não foram identificados.