Novo cinema de Goiânia tem poltronas reclináveis e é opção para quem quer fugir de shopping

Logo no começo de 2023, o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, inaugurou um novo cinema, que conta com poltronas reclináveis e opções para garantir o maior conforto dos visitantes.

Fazendo parte da rede CineX, o ambiente se encontra no subsolo do prédio da biblioteca do CCON e funciona diariamente das 13h às 22h, com sessões tanto em 2D quanto em 3D.

Composto por duas salas de projeção, o cinema disponibiliza 168 lugares, sendo quatro deles destinados para cadeirantes.

Além de serem reclináveis, as poltronas possuem uma bandeja, onde o espectador pode apoiar os comes e bebes sem precisar fazer um “malabarismo”.

Fora da exibição, os visitantes podem aproveitar a bomboniére para comprar pipoca, refrigerante e diversas guloseimas para comer enquanto aproveitam o filme sendo exibido.

Já indo para o lado externo do CineX, é disponibilizado um estacionamento gratuito para quem for fazer uma paradinha no CCON.

A programação semanal pode ser acessada tanto no site oficial do cinema quanto no link disponibilizado na página oficial do Instagram (@cinex.goiania).