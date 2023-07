Quase 200 bairros de Anápolis poderão ficar sem água nos próximos dias; confira a lista completa

A Saneago alertou que cerca de 200 bairros de Anápolis poderão ficar sem água no começo desta semana. Isso ocorre devido à realização de manutenções programadas na rede de abastecimento local.

Em um primeiro momento, nesta segunda-feira (24), o serviço será realizado na região da Avenida Brasil Sul. Portanto, os únicos bairros afetados serão o São João, Calixtolândia, Parque São João, Polocentro, os residenciais Arco Íris, Geovani Braga, Residencial Itatiaia, Sun Flower, Setor Sul Jamil Miguel e Vale dos Pássaros.

No segundo dia, terça-feira (25), o serviço irá abarcar uma área maior da cidade, o abastecimento será afetado em quase 200 bairros de uma só vez, entre 08h e 17h. Confira a lista completa no final da publicação.

Por fim, na quarta-feira (26), as obras ocorrerão novamente na região da Avenida Brasil Sul, de modo que os afetados serão os mesmos setores que já haviam recebido a manutenção na segunda (24).

A Saneago reforçou que, durante todos os dias de serviço, o sistema voltará a funcionar gradualmente ao longo da noite, após a finalização dos trabalhos.

Portanto, foi pedida a compreensão dos usuários da rede e o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Confira, a seguir, a lista completa dos bairros de Anápolis que passarão por manutenção na terça-feira (25):

Bairros Adriana Parque, Anápolis City, Andracel Center, Bairro Alvorada, Bairro Anexo Itamaraty, Bairro Antonio Fernandes, Bairro Batista, Bairro Boa Vista, Bairro Bom Sucesso, Bairro Campos Elísios, Bairro Cidade Jardim, Bairro das Bandeiras, Bairro de Lourdes, Bairro Dom Pedro II, Bairro Eldorado, Bairro Frei Eustáquio, Bairro Itamaraty I, II, III e IV Etapa, Bairro JK, Bairro JK Oeste, Bairro Jóquei Club, Bairro Jundiaí, Bairro Manoel Domingues, Bairro Maracanã, Bairro Maracanãzinho, Bairro Morada Nova, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Recanto do Sol, Bairro Residencial São Cristóvão, Bairro Santo André, Bairro São Carlos, Bairro São João, Bairro São José, Bairro São Lourenço, Bairro São Sebastião.

Chácaras Americanas, Chácaras Colorado, Cidade Universitária, Condomínio Alphaville Anápolis, Condomínio Residencial Belas Artes, Conjunto Filostro Machado Carneiro, Conjunto Iapc, Conjunto Mirage, Conjunto Raul Balduíno, Conjunto Residencial Vila Feliz, Conjunto Villa Verde, Jardim Alexandrina, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Ana Paula, Jardim Arco Verde, Jardim Bandeirantes, Jardim Bela Vista, Jardim Calixto, Jardim das Américas, Jardim das Americas III Etapa, Jardim das Oliveiras, Jardim das Samambaias, Jardim Diana, Jardim dos Ipês, Jardim Eldorado, Jardim Europa, Jardim Goiano, Jardim Gonçalves, Jardim Nações Unidas, Jardim Palmares, Jardim Petrópolis, Jardim Primavera I e II Etapa, Jardim Progresso, Jardim Santa Cecília, Jardim Santana, Jardim São Paulo, Jardim Silveira, Jardim Suíço, Jardim Vera Cruz, Jardim Village, Loteamento Gran Ville, Loteamento Guanabara, Loteamento Novo Jundiaí, Loteamento Setor Sul I, II e III Etapa, Loteamento Vila Sul.

Nova Capital, Nova Vila, Parque Brasília, Parque das Nações, Parque dos Pirineus, Parque Iracema, Parque Michel, Parque Residencial Ander, Parque Residencial das Flores, Parque São Conrado, Parque São Jerônimo, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Alfredo Abrahão, Residencial Alphaville, Residencial Américas, Residencial Ana Caroline, Residencial Anaville, Residencial Araguaia, Residencial Araujoville, Residencial Arco Iris, Residencial Ayrton Senna, Residencial Buritis, Residencial Campos Do Jordão, Residencial Centenário, Residencial Cerejeiras, Residencial Conquista, Residencial das Rosas, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Residencial Flamboyant, Residencial Flor do Cerrado, Residencial Florença, Residencial Gabriela, Residencial Geovani Braga.

Residencial Idelfonso Limírio, Residencial Ipanema, Residencial Itororó, Residencial Jandaia, Residencial Jardim Itália I, Residencial Jardins do Lago, Residencial Las Palmas, Residencial Leblon, Residencial Mônica Braga, Residencial Novo Mundo, Residencial Palmeiras, Residencial Paris, Residencial Pedro Ludovico, Residencial Portal do Cerrado, Residencial Rio Jordão, Residencial San Marco, Residencial Santa Cruz, Residencial Santo Antônio, Residencial Santo Expedito, Residencial Shangry-Lá, Residencial Tangará, Residencial Terezinha Braga, Residencial Vale do Sol, Residencial Valência, Residencial Veneza, Residencial Verona, Residencial Villa Bella, Residencial Villa Lobos, Residencial Virgínia Corrêa.

Setor Alto da Bela Vista, Setor Bougainville, Setor Central, Setor Escala I e II, Setor Lago dos Buritis, Setor Santa Clara, Setor Tropical, Sítio de Recreio Denise, Sítio Recanto Jardim Boa Vista, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila dos Oficiais, Vila Esperança, Vila Fabril, Vila Formosa, Vila Formosa JK, Vila Goiás, Vila Góis, Vila Harmonia, Vila Industrial Jundiaí, Vila Jayara, Vila João Luiz de Oliveira, Vila Jussara, Vila Mariana, Vila Miguel Jorge, Vila Milmar, Vila Norte, Vila Nossa Senhora Abadia, Vila Nova Jayara, Vila Santa Isabel, Vila Santa Maria, Vila Santa Maria de Nazareth, Vila Santa Rita, Vila Santa Rosa, Vila Santana, Vila São João, Vila São Joaquim, Vila São Jorge e Vila São José.